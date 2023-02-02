По версии следствия, взятки предназначались за «общее покровительство»
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии №1 в городе Нерчинск Забайкальского края. Мужчину подозревают в получении взяток от осуждённых.
- По версии следствия, подозреваемый получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера от нескольких заключённых колонии за оказание им общего покровительства. Сумма взятки оценивается следствием в 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Подозреваемого задержали. В его доме проведены обыски, изъяты документы. Допрашиваются свидетели и другие фигуранты уголовного дела.
Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере» по материалам подразделения собственной безопасности УФСИН по Забайкальскому краю.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и будет решён вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.
В Забайкалье начальника колонии заподозрили в получении взяток от осуждённых
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