В Забайкалье начальника колонии заподозрили в получении взяток от осуждённых

По версии следствия, взятки предназначались за «общее покровительство»



Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии №1 в городе Нерчинск Забайкальского края. Мужчину подозревают в получении взяток от осуждённых.



- По версии следствия, подозреваемый получил взятку в виде оказания услуг имущественного характера от нескольких заключённых колонии за оказание им общего покровительства. Сумма взятки оценивается следствием в 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Подозреваемого задержали. В его доме проведены обыски, изъяты документы. Допрашиваются свидетели и другие фигуранты уголовного дела.



Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере» по материалам подразделения собственной безопасности УФСИН по Забайкальскому краю.



В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и будет решён вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.



