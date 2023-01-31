Инцидент произошёл в Кабанском районе
В ночь с 30 на 31 января загорелся четырёхквартирный дом по улице Полевая в селе Кабанск в Бурятии.
На момент прибытия пожарных горела кочегарка, пристроенная к одной из квартир брусового дома.
- Обнаружив возгорание ночью, хозяин квартиры, его жена и ребёнок эвакуировались из горящей квартиры через окно. Открытый огонь пожарные ликвидировали в течение 20 минут, в тушении пожара были задействованы пять пожарных и одна пожарная автоцистерна, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС
В результате пожара пристроенная котельная выгорела изнутри с частичным обрушением кровли, огнём повреждён коридор квартиры и закопчены стены. Общая площадь пожара составила 20 кв.м. Перехода огня на оставшиеся квартиры допущено не было. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в коридоре квартиры.
В Бурятии на пожаре родители и ребёнок спаслись через окно
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