31 января

30 января

Популярное

В Бурятии на пожаре родители и ребёнок спаслись через окно

В Бурятии на пожаре родители и ребёнок спаслись через окно
Происшествия, 
Инцидент произошёл в Кабанском районе

В ночь с 30 на 31 января загорелся четырёхквартирный дом по улице Полевая в селе Кабанск в Бурятии.

На момент прибытия пожарных горела кочегарка, пристроенная к одной из квартир брусового дома.

- Обнаружив возгорание ночью, хозяин квартиры, его жена и ребёнок эвакуировались из горящей квартиры через окно. Открытый огонь пожарные ликвидировали в течение 20 минут, в тушении пожара были задействованы пять пожарных и одна пожарная автоцистерна, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС

В результате пожара пристроенная котельная выгорела изнутри с частичным обрушением кровли, огнём повреждён коридор квартиры и закопчены стены. Общая площадь пожара составила 20 кв.м. Перехода огня на оставшиеся квартиры допущено не было. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в коридоре квартиры.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии после попытки убить знакомого пытался скрыться на его машине
Житель Бурятии после попытки убить знакомого пытался скрыться на его машине
Происшествия, 31.01.2023
Мужчина напал с ножом на лежавшего на диване приятеля
На Байкале женщина провалилась под лёд
На Байкале женщина провалилась под лёд
Происшествия, 31.01.2023
Её крайне возмутило отсутствие предупреждающих знаков в этом месте
Жительница Забайкалья, укравшая деньги с чужой карты, получила реальный срок
Жительница Забайкалья, укравшая деньги с чужой карты, получила реальный срок
Происшествия, 31.01.2023
Ей дали один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима
Житель Забайкальского края перевёл мошенникам 4 миллиона рублей
Житель Забайкальского края перевёл мошенникам 4 миллиона рублей
Происшествия, 31.01.2023
Он думал, что обезопасит свои деньги в специальных банковских ячейках
Забайкалец устроил в своём доме наркопритон
Забайкалец устроил в своём доме наркопритон
Происшествия, 31.01.2023
Хозяин приглашал к себе гостей для потребления наркотиков
Читинец пытался угнать машину, вскрыв её отвёрткой
Читинец пытался угнать машину, вскрыв её отвёрткой
Происшествия, 31.01.2023
Ежедневная привычка помогла хозяину спасти свой автомобиль
В Бурятии заживо сгорели 20 куриц
В Бурятии заживо сгорели 20 куриц
Происшествия, 31.01.2023
Пожар произошёл в Баунтовском районе
В Улан-Удэ устранили 44 канализационных засора
В Улан-Удэ устранили 44 канализационных засора
Происшествия, 31.01.2023
За неделю на сетях в городе произошло шесть аварий

В Бурятии пьяный водитель сделал ребёнка инвалидом
В Бурятии пьяный водитель сделал ребёнка инвалидом
Происшествия, 31.01.2023
Пьяный автомобилист сбил 13-летнего мальчика на велосипеде

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^