Вор сдал украденное в пункт приёма металла
В Иволгинском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу металлических труб с участка 48-летнего жителя села Гурульба. Участок, расположенный в 700 метрах от села, мужчина использовал для хранения своего имущества. В конце сентября 2022 года с его территории пропали восемь закопанных в землю труб длиной от полутора до двух метров. Ущерб оценён на сумму около 50 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали вора – 19-летнего молодого человека.
Он признался, что ночью на своём автомобиле подъехал к участку и, выкопав металлические трубы, погрузил их в салон. Украденное молодой человек в дальнейшем сдал в пункт приёма металла.
Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии выкопал из земли и украл металлические трубы
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