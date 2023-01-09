09 января

08 января

Популярное

Житель Бурятии выкопал из земли и украл металлические трубы

Житель Бурятии выкопал из земли и украл металлические трубы
Происшествия, 
Вор сдал украденное в пункт приёма металла

В Иволгинском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу металлических труб с участка 48-летнего жителя села Гурульба. Участок, расположенный в 700 метрах от села, мужчина использовал для хранения своего имущества. В конце сентября 2022 года с его территории пропали восемь закопанных в землю труб длиной от полутора до двух метров. Ущерб оценён на сумму около 50 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали вора – 19-летнего молодого человека.

Он признался, что ночью на своём автомобиле подъехал к участку и, выкопав металлические трубы, погрузил их в салон. Украденное молодой человек в дальнейшем сдал в пункт приёма металла.

Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 22-летний парень выращивал дома коноплю
В Бурятии 22-летний парень выращивал дома коноплю
Происшествия, 09.01.2023
Молодой человек закупил оборудование в интернете
Житель Бурятии выкопал из земли и украл металлические трубы
Житель Бурятии выкопал из земли и украл металлические трубы
Происшествия, 09.01.2023
Вор сдал украденное в пункт приёма металла
Улан-удэнец ограбил прохожего на 200 тысяч рублей
Улан-удэнец ограбил прохожего на 200 тысяч рублей
Происшествия, 09.01.2023
Грабитель снял с жертвы золотые украшения
В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли 64 человека
В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли 64 человека
Происшествия, 09.01.2023
В горевшей квартире обнаружили потерявшую сознание женщину
В Забайкалье убили двух сожителей
В Забайкалье убили двух сожителей
Происшествия, 09.01.2023
Расправа случилась после ссоры 
В Улан-Удэ 11 многоквартирных домов остались без холодной воды
В Улан-Удэ 11 многоквартирных домов остались без холодной воды
Происшествия, 08.01.2023
Сейчас идут аварийно-восстановительные работы
В Бурятии ликвидировали пожар на площади почти в 1000 «квадратов»
В Бурятии ликвидировали пожар на площади почти в 1000 «квадратов»
Происшествия, 08.01.2023
Стали известны подробности крупного пожара в Гусиноозёрске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^