Житель Бурятии, сидя на сожительнице, до смерти избил её









Житель Бурятии признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.В тот день сожители употребляли спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора, во время которой женщина нецензурно высказалась в адрес мужчины. В этот момент парочка находилась на диване, мужчина сел сверху на неё, прижал ногами её руки к дивану, лишив тем самым возможности защититься, и нанёс множество ударов по голове последней.Позже потерпевшую доставили больницу, где умерла от полученной тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы.В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд принял полное признание вины, а также то, что он принёс извинения близким покойной, раскаялся в содеянном. Мужчина положительно характеризуется по месту работы, посредственно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении маленьких детей, один из которых болен, также он оказывает материальную помощь своей больной матери. Ранее мужчина не судим.- Судом назначено наказание в виде восемь лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, с осуждённого в пользу матери и дочери погибшей взысканы компенсации морального вреда, и компенсация расходов, связанных с её погребением.Приговор вступил в законную силу.