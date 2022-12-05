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В Иркутской области молодой водитель без прав насмерть сбил пешехода

В Иркутской области молодой водитель без прав насмерть сбил пешехода
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Виновник скрылся с места ДТП

Вечером 3 декабря в посёлке Тыреть Заларинского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. На улице Октябрьская автомобиль на полном ходу сбил 55-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался.

Водитель скрылся с места ДТП.

На месте аварии были обнаружены детали автомобиля. Вскоре сбежавшего водителя удалось установить и задержать.

- В кратчайшие сроки полицейские установили личность и доставили в дежурную часть мужчину, причастного к ДТП. Нарушителем оказался 22-летний местный житель, не имеющий права управления, ранее неоднократно привлечённый к ответственности за нетрезвое вождение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП смерть

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