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В Улан-Удэ из-за автомобиля на рельсах почти два часа стоят трамваи

В Улан-Удэ из-за автомобиля на рельсах почти два часа стоят трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сначала водитель отказался убирать машину, а потом она не завелась

Днём 18 ноября на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ оказалось частично парализовало движение трамваев. Его закрыли в 14:53. Машина вылетела на рельсы, и водитель отказался убирать её без сотрудников автоинспекции.

Вагоны «встали» в обе стороны. Через час – в 15:51 – движение по направлению с Элеватора на новый мост возобновилось, а вот в другую сторону, по данным на 16:22 – нет. Авто не завелось и пришлось вызывать эвакуатор.

- Колёса заблокированы, подвинуть машину-гибрид нет возможности, – пояснили в МУП «Управление трамвая».

ДТП трамвай

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