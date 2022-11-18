Сначала водитель отказался убирать машину, а потом она не завелась
Днём 18 ноября на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ оказалось частично парализовало движение трамваев. Его закрыли в 14:53. Машина вылетела на рельсы, и водитель отказался убирать её без сотрудников автоинспекции.
Вагоны «встали» в обе стороны. Через час – в 15:51 – движение по направлению с Элеватора на новый мост возобновилось, а вот в другую сторону, по данным на 16:22 – нет. Авто не завелось и пришлось вызывать эвакуатор.
- Колёса заблокированы, подвинуть машину-гибрид нет возможности, – пояснили в МУП «Управление трамвая».
В Улан-Удэ из-за автомобиля на рельсах почти два часа стоят трамваи
Происшествия, Фото:
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