В Бурятии вор залез ночью в магазин одежды

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчины задержали росгвардейцы



Ночью в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в магазине одежды. По сигналу прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Им владелец магазина сообщил, что услышал подозрительный шум на первом этаже.



Росгвардейцы, зайдя в магазин, задержали там мужчину, который прятался за прилавком. Установлено, что он отогнул деревянную дверь запасного выхода, отодвинул задвижку и вошёл внутрь.



Задержанный, 19-летний житель соседнего села, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

