Мужчины задержали росгвардейцы
Ночью в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в магазине одежды. По сигналу прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Им владелец магазина сообщил, что услышал подозрительный шум на первом этаже.
Росгвардейцы, зайдя в магазин, задержали там мужчину, который прятался за прилавком. Установлено, что он отогнул деревянную дверь запасного выхода, отодвинул задвижку и вошёл внутрь.
Задержанный, 19-летний житель соседнего села, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии вор залез ночью в магазин одежды
Происшествия, Фото:
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