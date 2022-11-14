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В Бурятии вор залез ночью в магазин одежды

В Бурятии вор залез ночью в магазин одежды
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчины задержали росгвардейцы

Ночью в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в магазине одежды. По сигналу прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Им владелец магазина сообщил, что услышал подозрительный шум на первом этаже.

Росгвардейцы, зайдя в магазин, задержали там мужчину, который прятался за прилавком. Установлено, что он отогнул деревянную дверь запасного выхода, отодвинул задвижку и вошёл внутрь.

Задержанный, 19-летний житель соседнего села, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия

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