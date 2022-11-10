В Иркутской области девочка покончила с собой после ссоры с мамой

В ситуации разбираются правоохранительные органы



В посёлке Веселый Чунского района Иркутской области семиклассница покончила с собой после ссоры с мамой. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.



- Читаю заметки журналистов на эту тему, где пишут, что семья считалось неблагополучной. Скажу так: никакой подобной информации не было, на учёте ни в каких органах семья не стояла, на мой взгляд это недобросовестно и по-человечески некрасиво – очернять семью в такой тяжелый момент. По моей информации семья крепкая, благополучная, многодетная, держат хозяйство. Девочка училась в 7 классе, особых нареканий ни у кого не было, - сообщила детский омбудсмен.



В ситуации разбираются правоохранительные органы, проверку проводят следователи.



- Знаю, что для мамы девочки – это большое горе, очевидно, что и для всей семьи это огромная трагедия. Еще раз хочу обратиться к родителям, подростковый возраст – возраст тяжёлый, время сепарации и становления. Психика не каждого ребёнка может выдержать тот пресс, который испытывают дети в наше время и в семье, и в школе, в своем окружении. Давайте будем добрее и внимательнее к нашим детям, станем для них настоящей поддержкой и опорой, - призвала Татьяна Афанасьева.

