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Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений

Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений
Происшествия, 

Рейтинг составлен РИА Новости на основе данных МВД России

Меньше всего зарегистрированных преступлений зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане, больше всего – в Бурятии, на Алтае и в Амурской области.

1. Чечня (12,5 преступлений на 10 тысяч жителей);

2. Ингушетия (32,9);

3. Дагестан (36,6);

4. Рязанская область (64,6);

5. Кабардино-Балкария (67,9);

81. Забайкалье (155,3);

82. Еврейская автономная область (155,8);

83. Бурятия (156);

84. Алтай (161,6);

85. Амурская область (161,8).

Рейтинг экспертов РИА Новости строится путём ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года, на 10 тысяч жителей. В исследовании проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.

По данным МВД, за период с января по сентябрь 2022 года в России зарегистрировано 1,498 миллиона преступлений. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 5,5%. Число зарегистрированных преступлений снизилось в большинстве регионов, однако в ряде субъектов Федерации был зафиксирован рост, причем в некоторых из них довольно существенный.

Лидером рейтинга с наименьшим количеством преступлений стала Чечня, где в январе-сентябре 2022 года было зарегистрировано всего 12,5 преступлений на 10 тысяч жителей, при общероссийском уровне 102,9 преступлений на 10 тысяч человек населения.

Самый высокий уровень преступности зафиксирован в Амурской области в Республике Алтай. Там за девять месяцев 2022 года было зарегистрировано 161,8 и 161,6 преступления на 10 тысяч жителей. Ещё в пяти регионах, включая Бурятию и Забайкальский край, число зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей превысило 150. При этом эксперты отмечают, что во всех регионах из нижней части рейтинга уровень преступности по сравнению с январем-сентябрем 2021 года снизился, в некоторых из них существенно — более чем на 10%.

За период с января по сентябрь 2022 года число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 55 регионах, из которых в семи - более чем на 10%. Наиболее существенно зарегистрированная преступность снизилась в Чечне (минус 24,1%), Туве (минус 22,7%), Ненецком автономном округе (минус 18%).

Согласно исследованию, лидером рейтинга по показателю зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений также является Чечня с результатом всего 3,7 преступления на 10 тысяч жителей. Это более чем в семь раз ниже общероссийского уровня. В целом по стране за январь-сентябрь 2022 года было зарегистрировано 407,4 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений (28 преступлений на 10 тысяч жителей). Лучше этого значения показатели у 42 регионов.

Последние места по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей с показателем 40 и выше занимают Амурская область, Чукотка, Магаданская область, Еврейская автономная область. Однако эксперты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года ситуация в этих регионах улучшилась.


МВД полиция преступность

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