Молодой человек незаконно обогатился на 150 тысяч
В Иркутске полицейские установили молодого человека, похитившего банковские деньги.
Кража произошла в марте. 20-летний молодой человек находился в супермаркете, где намеревался положить на свой счёт деньги, воспользовавшись банкоматом. Однако банкомат не хотел принимать деньги, купюроприёмник возвращал их.
Не сумев положить деньги на карту, молодой человек покинул супермаркет. А через некоторое время обнаружил, что из-за неисправности банкомата деньги были одновременно и зачислены на счёт, и возвращены владельцу.
Воспользовавшись неисправностью, иркутянин совершил операцию по пополнению ещё семь раз, пополнив свой банковский счёт на 150 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность молодого человека установили, его задержали.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин воспользовался неисправностью банкомата и украл деньги
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