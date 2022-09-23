Иркутянин воспользовался неисправностью банкомата и украл деньги

Молодой человек незаконно обогатился на 150 тысяч



В Иркутске полицейские установили молодого человека, похитившего банковские деньги.



Кража произошла в марте. 20-летний молодой человек находился в супермаркете, где намеревался положить на свой счёт деньги, воспользовавшись банкоматом. Однако банкомат не хотел принимать деньги, купюроприёмник возвращал их.



Не сумев положить деньги на карту, молодой человек покинул супермаркет. А через некоторое время обнаружил, что из-за неисправности банкомата деньги были одновременно и зачислены на счёт, и возвращены владельцу.



Воспользовавшись неисправностью, иркутянин совершил операцию по пополнению ещё семь раз, пополнив свой банковский счёт на 150 тысяч рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность молодого человека установили, его задержали.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

