В Иркутске поймали юных закладчиков из Читы

Полицейские задержали двоих жителей Читы, намеревавшихся сбыть наркотики в Иркутске
Это случилось во время обхода на улице Дорожная села Пивовариха. Участковый заметил двух молодых людей, ведущих себя подозрительно.
- Незнакомцы находились на газоне и пытались что-то закопать. Предположив, что прохожие занимаются сбытом наркотических веществ, офицер по телефону позвал коллегу, вместе с которым они удерживали молодых людей до приезда следственно-оперативной группы. При себе у задержанных было обнаружено и изъято несколько свёртков с марихуаной, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Выяснилось, что задержанные - жители Читы в возрасте 19 и 20 лет. Они рассказали, что находясь в своём городе, нашли в интернете предложение о возможности заработка, распространяя наркотики.
Они получали небольшие партии наркотических средств и доставляли по указанным куратором точки. Общение осуществлялось через мессенджер. На допросе, парни сказали, что изначально хотели работать в Чите. Однако там работы не оказалось, и они решили поехать в Иркутск.
- Марихуану продавали. Неделю назад устроились. Два дня поработали. Парни не лезьте в это. Прям не смейте. Прибыли не принесёт, только больше нервов и проблем, - сказал на допросе один из задержанных.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Молодым людям грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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Происшествия, Фото:
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