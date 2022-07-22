В Улан-Удэ домушник продал украденные инструменты за бесценок

Мужчина пошёл на кражу в день, когда не смог устроиться на работу



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже.



Ещё 11 марта в полицию Железнодорожного района обратился 85-летний пенсионер, в дом которого забрался неизвестный. Вор вынес различные инструменты. Ущерб пожилому горожанину составил около 19 тысяч рублей.



- Преступление было совершено в условиях неочевидности и долгое время оставалось нераскрытым, однако оперативники не прекращали работу по нему. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению 47-летнего улан-удэнца, ранее судимого за особо тяжкие преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина был задержан. Он признался, что мартовским днём пытался устроиться на работу, однако его не приняли. Тогда он решил собрать металлолом, чтобы сдать его в пункт приёма и выручить хоть какие-то деньги.



Проходя мимо дома в частном секторе, мужчина заметил, что там, по всей вероятности, постоянно никто не живёт. Он решил зайти в ограду в поисках чего-либо ценного. А уже во дворе внезапно решил заглянуть в дом, где и обнаружил инструменты.



В последующем украденное имущество он продал за 500 рублей случайным прохожим.



На задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В МВД по Бурятии уточнили, что сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



