Последствия ливня устраняют в Улан-Удэ





Ночью с 23 на 24 июня в Улан-Удэ прошёл ливень. Комбинат по благоустройству оперативно организовал выход техники для устранения последствий ливня, сообщили сегодня утром в пресс-службе мэрии.С половины четвёртого утра на городских дорогах откачивают лужи девять вакуумных машин и две мотопомпы.В первую очередь воду откачивают с центральных магистралей и улиц. Водители вакуумных машин в усиленном режиме отрабатывают все участки.За четыре часа уже откачано около 700 кубов ливневых вод на следующих участках: ул. Маяковского, Читинский переезд, Вторчермет, ул. Сахьяновой, ул. Трубачеева, рынок «Туяа», рынок «Крестьянский», остановка «Интерьер», ул. Свободы, ул. Куйбышева, ул. Боевая, вблизи ТРЦ «Форум», ул. БалтахиноваРаботы в настоящее время ещё продолжаются.