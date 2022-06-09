В Иркутской области водитель погиб, вылетев из машины

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся



Смертельное ДТП произошло 8 июня около 17 часов недалеко от посёлка Тайтурка в Усольском районе Иркутской области.



Предварительно установлено, что 60-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжай части и перевернулся.



Водитель вылетел из машины. Он скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.



Полицейские устанавливают все обстоятельства все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



