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В Иркутской области водитель погиб, вылетев из машины

В Иркутской области водитель погиб, вылетев из машины
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Автомобиль съехал с дороги и перевернулся

Смертельное ДТП произошло 8 июня около 17 часов недалеко от посёлка Тайтурка в Усольском районе Иркутской области.

Предварительно установлено, что 60-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжай части и перевернулся.

Водитель вылетел из машины. Он скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 

ДТП смерть

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