Автомобиль съехал с дороги и перевернулся
Смертельное ДТП произошло 8 июня около 17 часов недалеко от посёлка Тайтурка в Усольском районе Иркутской области.
Предварительно установлено, что 60-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжай части и перевернулся.
Водитель вылетел из машины. Он скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Полицейские устанавливают все обстоятельства все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области водитель погиб, вылетев из машины
Происшествия, Фото:
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