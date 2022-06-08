В Бурятии в столкновении автомобилей пострадали два человека

«Тойота Камри» врезалась в ехавшую впереди машину
7 июня в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
В 22.45 часов на автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в трёх километрах от Гусиноозёрска столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Субару Импреза».
- 37-летний водитель «Камри» совершил столкновение с впереди идущей «Субару Импреза», - сообщается в группе «Селенга-инфо».
В результате ДТП водитель и пассажир «Тойоты» получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы в Гусиноозёрскую районную больницу.
Оба водителя жители Селенгинского района, уточнили в дежурной части районного ОМВД. В течение года они неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД.
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