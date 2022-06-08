В Бурятии в столкновении автомобилей пострадали два человека





7 июня в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека.В 22.45 часов на автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в трёх километрах от Гусиноозёрска столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Субару Импреза».- 37-летний водитель «Камри» совершил столкновение с впереди идущей «Субару Импреза», - сообщается в группе «Селенга-инфо».В результате ДТП водитель и пассажир «Тойоты» получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы в Гусиноозёрскую районную больницу.Оба водителя жители Селенгинского района, уточнили в дежурной части районного ОМВД. В течение года они неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД.