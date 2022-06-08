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В Бурятии в столкновении автомобилей пострадали два человека

В Бурятии в столкновении автомобилей пострадали два человека
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
«Тойота Камри» врезалась в ехавшую впереди машину

7 июня в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

В 22.45 часов на автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в трёх километрах от Гусиноозёрска столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Субару Импреза».

- 37-летний водитель «Камри» совершил столкновение с впереди идущей «Субару Импреза», - сообщается в группе «Селенга-инфо».


В результате ДТП водитель и пассажир «Тойоты» получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы в Гусиноозёрскую районную больницу.

Оба водителя жители Селенгинского района, уточнили в дежурной части районного ОМВД. В течение года они неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД.

ДТП

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