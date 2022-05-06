Житель Бурятии устроил в кладовке наркопритон

Мужчина сам тоже употреблял наркотики



Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также в создании наркопритона.



Житель села Сотниково в июне 2021 года в поле собрал верхушечные части наркотикосодержащей конопли массой 4,56 гр. Наркотик он хранил у себя дома для личного употребления.



Кроме того, сельчанин с января по июнь 2021 года предоставлял знакомым свою кладовку для потребления наркотиков.



- Иволгинский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Осуждённому также установлена обязанность пройти консультацию у врача-нарколога и в случае назначения пройти лечение от наркомании, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

