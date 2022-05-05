С пожаром борются сотрудники нацпарка и парашютисты-десантники
В Тункинском районе Бурятии пока не удаётся справиться со сложным лесным пожаром, из-за которого 3 мая ввели режим ЧС.
По данным на утро 5 мая, о которых сообщает республиканское агентство лесного хозяйства, пожар действует на площади 950 га (из них 350 га пройдено верховным пожаром). Днём ранее пожар бушевал на точно такой же площади.
На тушении работают 197 человек – сотрудники нацпарка, ФБУ «Авиалесоохрана» и Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники.
Для помощи Тункинскому нацпарку 3 мая федеральная Авиалесоохрана дополнительно перебросила 40 парашютистов-десантников. Рано утром 4 мая (в 05:00) дополнительно прибыли 37 парашютистов-десантников Бурятской Авиалесоохраны.
В предыдущие дни огонь шёл в сторону села Тагархай, где живут более 400 человек. К 4 мая пожар удалось остановить, и к селу совместными силами его не пустили.
На сегодня сильного горения уже нет.
- Группировка Улан-Удэнского авиаотделения работает по периметру. Вчера для переброски сил и средств в Тункинском нацпарке привлекался вертолёт Ми-8 ФБУ «Авиалесоохрана». Сильно активного горения нет, специалисты ходят, проливают. Группы фиксируют, что активного распространения огня нет, пересечённая местность и много горючего материала. Кромки пожара ещё не обработаны, - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.
В лесах Тункинского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
Отметим, накануне в Тункинском нацпарке потушили ещё один лесной пожар, действовавший на меньшей площади. Также были потушены лесные пожары в Баргузинском, Джидинском, Закаменском, Кабанском районах Бурятии.
На утро 5 мая продолжается тушение двух лесных пожаров: тот самый пожар в Тункинском нацпарке площадью 950 га и пожар в Бичурском районе на площади 30 га.
В Бурятии не снижается площадь пожара, из-за которого ввели режим ЧС
Происшествия, Фото:
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