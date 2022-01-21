Пострадавшая находится в больнице
В городе Тайшет Иркутской области 61-летнюю местную жительницу сбила пьяная женщина на иномарке.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справилась с управлением, выехала на обочину, где сбила женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
На место дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники ГИБДД. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования водитель отказалась. В отношении неё составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством сроком до двух лет.
На допросе женщина-водитель призналась, что была нетрезвой за рулём. Её автомобиль занесло, и она допустила наезд. Зачем она села за руль автомобиля в нетрезвом виде, объяснить не смогла.
- По факту аварии проводится проверка, по результатам которой действиям автомобилистки будет дана правовая оценка, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутской области пьяная женщина-водитель сбила пенсионерку
Происшествия, Фото:
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