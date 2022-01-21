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В Иркутской области пьяная женщина-водитель сбила пенсионерку

В Иркутской области пьяная женщина-водитель сбила пенсионерку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Пострадавшая находится в больнице

В городе Тайшет Иркутской области 61-летнюю местную жительницу сбила пьяная женщина на иномарке.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справилась с управлением, выехала на обочину, где сбила женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

На место дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники ГИБДД. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования водитель отказалась. В отношении неё составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством сроком до двух лет.

На допросе женщина-водитель призналась, что была нетрезвой за рулём. Её автомобиль занесло, и она допустила наезд. Зачем она села за руль автомобиля в нетрезвом виде, объяснить не смогла.

- По факту аварии проводится проверка, по результатам которой действиям автомобилистки будет дана правовая оценка, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 
ДТП водители алкогольное опьянение

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