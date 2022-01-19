В Бурятии накажут военного за курение «травки»

Мужчину заметили возле кафе



В Кяхтинском гарнизонном военном суде прекращено производство по административному делу в отношении военнослужащего. Материалы направлены в войсковую часть для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности.



Военный в начале октября 2021 года около 21:30, находясь возле кафе, попался на курении «травки». В пресс-службе суда уточнили, что он это сделал «без назначения врача».



Постановление в апелляционном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу.





