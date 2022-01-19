Мужчину заметили возле кафе
В Кяхтинском гарнизонном военном суде прекращено производство по административному делу в отношении военнослужащего. Материалы направлены в войсковую часть для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности.
Военный в начале октября 2021 года около 21:30, находясь возле кафе, попался на курении «травки». В пресс-службе суда уточнили, что он это сделал «без назначения врача».
Постановление в апелляционном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу.
В Бурятии накажут военного за курение «травки»
Происшествия, Фото:
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