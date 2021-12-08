В Бурятии дети едва не спалили жилой дом

Пожар произошёл в посёлке на Байкале



Днём 7 декабря в посёлке Новый Энхалук Кабанского района Бурятии загорелся жилой дом.



- Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части от места происшествия, первыми прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Сухинское» и работник администрации поселения. На момент их прибытия в доме было задымление. К ликвидации возгорания и его последствий также были привлечены пожарные. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 50 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В выгорела детская комната на площади 12 кв. м. Уничтожения всего дома не допущено.



Вероятной причиной произошедшего названа шалость детей с огнём.





