Удар нанёс ему пьяный мужчина
В Забайкальском крае 51-летний житель Сретенска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего за собой психическое расстройство.
В январе 2020 года пьяный мужчина после конфликта нанёс своему оппоненту удар в висок. Полученные повреждения повлекли возникновение у последнего психического расстройства в виде травматической деменции.
- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину, однако в дальнейшем изменил позицию, выдвинув версию о причастности к совершению преступления неизвестного ему лица, - отметили в прокуратуре края.
Вместе с тем, гособвинение представило доказательства, опровергающие эту версию.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Решение суда не вступило в законную силу.
У забайкальца возникло психическое расстройство после удара в висок
Происшествия, Фото:
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