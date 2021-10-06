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У забайкальца возникло психическое расстройство после удара в висок

У забайкальца возникло психическое расстройство после удара в висок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Удар нанёс ему пьяный мужчина

В Забайкальском крае 51-летний житель Сретенска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего за собой психическое расстройство.

В январе 2020 года пьяный мужчина после конфликта нанёс своему оппоненту удар в висок. Полученные повреждения повлекли возникновение у последнего психического расстройства в виде травматической деменции.

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину, однако в дальнейшем изменил позицию, выдвинув версию о причастности к совершению преступления неизвестного ему лица, - отметили в прокуратуре края.

Вместе с тем, гособвинение представило доказательства, опровергающие эту версию.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Решение суда не вступило в законную силу.

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