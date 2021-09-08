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В Бурятии ОМОН поймал браконьеров с уловом омуля

В Бурятии ОМОН поймал браконьеров с уловом омуля
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Браконьеры ловили омуль ночью

В Бурятии продолжается оперативно-профилактическая операция «Путина-2021». Ночью сотрудники ОМОН при патрулировании озера Байкал в местности Лемасово Кабанского района задержали двух мужчину, незаконно ловивших омуль. Рыбу они ловили большой сетью.

- У браконьеров были изъяты резиновая лодка, 120-метровая рыболовная сеть и 116 хвостов байкальского омуля, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


Задержанные - жители Кабанского района. Они были доставлены в отдел полиции для принятия правового решения.

Устанавливается ущерб.



Справка:

В Бурятии действует запрет на вылов омуля. Ущерб при вылове одного хвоста байкальского омуля составляет 3 640 рублей, а в период нереста – 7 280 рублей, независимо от массы.

За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере до 5 000 рублей.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершенную в местах нереста или на миграционных путях к нему, нарушителям, в том числе группой лиц по предварительному сговору, грозит уже уголовная ответственность, которая влечёт за собой наказание в виде штрафа в размере до 1 00 000 рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет. 
Росгвардия браконьерство омуль Байкал

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