Ночью между компаниями мужчин вспыхнула ссора
В Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве 31-летнему владельцу кафе, сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
По версии следствия, ночью 16 августа в кафе «Оазис» в городе Киренск между двумя компаниями мужчин произошёл конфликт. В ходе выяснения отношений на улице одному из посетителей были причинены множественные ножевые ранения. Раненый 34-летний мужчина скончался в больнице.
Сотрудники полиции доставили всех участников инцидента в следственный отдел. Следователи СК установили и допросили подозреваемого в убийстве. Им оказался 31-летний владелец заведения.
Сегодня суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Иркутской области владелец кафе обвиняется в убийстве посетителя
Происшествия, Фото:
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