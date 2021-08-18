В Иркутской области владелец кафе обвиняется в убийстве посетителя

Ночью между компаниями мужчин вспыхнула ссора



В Иркутской области предъявлено обвинение в убийстве 31-летнему владельцу кафе, сообщили в пресс-службе областного СУ СК.



По версии следствия, ночью 16 августа в кафе «Оазис» в городе Киренск между двумя компаниями мужчин произошёл конфликт. В ходе выяснения отношений на улице одному из посетителей были причинены множественные ножевые ранения. Раненый 34-летний мужчина скончался в больнице.



Сотрудники полиции доставили всех участников инцидента в следственный отдел. Следователи СК установили и допросили подозреваемого в убийстве. Им оказался 31-летний владелец заведения.



Сегодня суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.





