Житель Бурятии отсудил компенсацию за ДТП на гололёде

Авария произошла в пригороде Улан-Удэ



В Бурятии судебные приставы взыскали с дорожно-строительного управления 73 тысячи рублей в качестве компенсации материального ущерба после ДТП.



Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге в пригороде Улан-Удэ. Из-за гололёда женщина-водитель иномарки на скользком участке дороги не справилась с управлением. Автомобиль занесло, и он съехал в кювет.



На момент аварии обязанности по содержанию этой региональной дороги по договору субподряда выполняла улан-удэнская дорожно-строительная компания.



- В связи с тем, что компания не обеспечила безопасное движение транспортных средств на данном участке автодороги, пострадавшая обратилась в суд за взысканием материального ущерба. Судебные приставы применили к должнику меры принудительного характера. В результате обращения взыскания на банковские счета должника удалось списать сумму задолженности в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



На сегодняшний день взысканные 73 290 рублей перечислены на счёт автовладелицы.

