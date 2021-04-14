В Забайкалье за виновника смертельного ДТП вступилась прокуратура

Краснокаменская межрайонная прокуратура оспорила приговор суда по делу о смертельном ДТП



36-летний житель Забайкальского края предстал перед судом за совершённое смертельное ДТП.



В ноябре 2018 года мужчина двигался на автомобиле «ГАЗ 3221» по автодороге город Краснокаменск – станция Мациевская. Нарушив скоростной режим, он столкнулся со стоящим на дороге сломанным автомобилем «ВАЗ 2109». Внутри машины находился водитель, который от полученных повреждений скончался.



Суд признал мужчину водителя и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Также мужчину на два года лишили водительских прав.



Приговор в законную силу не вступил, поскольку его оспорил прокурор.



По мнению представителей прокуратуры, суд не учёл «противоправное поведение» погибшего. Он, в нарушение правил дорожного движения, не включил аварийную сигнализацию и не выставил знак аварийной остановки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

