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В Иркутской области в ДТП погиб водитель лесовоза

В Иркутской области в ДТП погиб водитель лесовоза
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пассажир получил травмы

Вчера, 12 апреля на федеральной трассе «Вилюй» в Усть-Кутском районе Иркутской области в ДТП погиб водитель лесовоза.

Около 15 часов водитель лесовоза «САВ» на трассе между Усть-Кутом и посёлком Верхнемарково на спуске не справился с управлением. Грузовой автомобиль опрокинулся.



От полученных травм 46-летний водитель грузовика скончался на месте. Также медицинская помощь потребовалась 23-летнему пассажиру.

- Движение на участке федеральной автодороги не ограничивалось. По факту аварии проводится проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП смерть лесовозы
 
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