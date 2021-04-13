В Иркутской области в ДТП погиб водитель лесовоза









Вчера, 12 апреля на федеральной трассе «Вилюй» в Усть-Кутском районе Иркутской области в ДТП погиб водитель лесовоза.Около 15 часов водитель лесовоза «САВ» на трассе между Усть-Кутом и посёлком Верхнемарково на спуске не справился с управлением. Грузовой автомобиль опрокинулся.От полученных травм 46-летний водитель грузовика скончался на месте. Также медицинская помощь потребовалась 23-летнему пассажиру.- Движение на участке федеральной автодороги не ограничивалось. По факту аварии проводится проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.