В пригороде Улан-Удэ упал парапланерист

Мужчина был госпитализирован в больницу



Накануне в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии упал парапланерист. Как сообщили «Байкал-Daily» в республиканском агентстве ГО и ЧС, вначале погода была нормальная, однако усилился ветер, параплан сложился, и мужчина упал в лесном массиве. Сначала находящиеся там люди искали его сами, затем вызвали спасателей и скорую помощь. На место выезжали специалисты Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



Первыми пострадавшего нашли медицинские работники.



У мужчины - сотрясение головного мозга, перелом таза, сломаны рёбра и др. Он госпитализирован в медучреждение.



