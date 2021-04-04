Мужчина был госпитализирован в больницу
Накануне в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии упал парапланерист. Как сообщили «Байкал-Daily» в республиканском агентстве ГО и ЧС, вначале погода была нормальная, однако усилился ветер, параплан сложился, и мужчина упал в лесном массиве. Сначала находящиеся там люди искали его сами, затем вызвали спасателей и скорую помощь. На место выезжали специалисты Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Первыми пострадавшего нашли медицинские работники.
У мужчины - сотрясение головного мозга, перелом таза, сломаны рёбра и др. Он госпитализирован в медучреждение.
В пригороде Улан-Удэ упал парапланерист
Происшествия, Фото:
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