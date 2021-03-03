В Улан-Удэ эвакуировали железнодорожный вокзал

На месте работают взрывотехники
Сегодня в Улан-Удэ оцепили железнодорожный вокзал, всех посетителей эвакуировали. Видео очевидца появилось в паблике «ves_ulan_ude».
- На ЖД что-то происходит, всех эвакуировали. Везде стоит полиция. Что-то происходит. Пожарные и медицина катастроф там, - рассказал на видео мужчина.
Источник «Байкал-Daily» сообщили, что в экстренные службы поступило сообщение об угрозе. На место выехали полицейские, медики и пожарные. Также работают взрывотехники ОМОН, которые осматривают территорию вокзала.
Все посетители вокзала были эвакуированы.
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