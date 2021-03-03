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В Ангарске бойцы ОМОН спасли ребёнка на пожаре

В Ангарске бойцы ОМОН спасли ребёнка на пожаре
Происшествия,  Фото:управление Росгвардии по Иркутской области
Сотрудник ОМОН бросился на помощь, услышав детский крик

В Ангарске сотрудники местного отряда мобильного особого назначения Росгвардии старший сержант полиции Василий К. и сержант полиции Александр Х. помогли 12-летнему мальчику выбраться из горящей квартиры.

Пожар произошёл в многоквартирном доме в 19-м микрорайоне. Сержант полиции Александр Х. на тот момент находился поблизости. Услышав крики о помощи, он незамедлительно сообщил о возгорании в пожарную службу и своему коллеге – сотруднику ОМОН. Последний считанные минуты прибыл на место происшествия.

Из горящей квартиры слышался детский крик. Росгвардейцы поспешили к очагу возгорания и помогли 12-летнему мальчику выбраться из задымлённого помещения.

Сотрудники Росгвардии оказали ребёнку доврачебную помощь и передали его бригаде «скорой». После они приступили к эвакуации других жильцов. Впоследствии прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.
ОМОН Росгвардия пожар спасение ребенка
 
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