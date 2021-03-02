Уже пропилено 650 метров льда
В селе Кома Прибайкальского района Бурятии введён режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления наледными водами жилых домов.
27 февраля проведены работы по распиловке льда в реке Кома от устья до моста, пропилено 650 метров. Также проведены работы по перекрытию ряжа в дамбе выше села Кома.
На работах привлечены силы и средства предпринимателей и самих сельчан, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».
Селу в Бурятии грозит подтопление
Происшествия, Фото:
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