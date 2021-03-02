Селу в Бурятии грозит подтопление

Уже пропилено 650 метров льда



В селе Кома Прибайкальского района Бурятии введён режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления наледными водами жилых домов.



27 февраля проведены работы по распиловке льда в реке Кома от устья до моста, пропилено 650 метров. Также проведены работы по перекрытию ряжа в дамбе выше села Кома.



На работах привлечены силы и средства предпринимателей и самих сельчан, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

