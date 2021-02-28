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В Бурятии едва не сгорел дом

В Бурятии едва не сгорел дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар случился вчера

Рано утром 27 февраля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горели веранда и крыша, пламя распространялось на основные конструкции дома.

К ликвидации пожара также были привлечены добровольные пожарные ДПК МО СП «Сосново-Озерское». Открытое горение было ликвидировано спустя 25 минут.

В результате пожара сгорела веранда, огнём повреждены наружная стена и крыша дома на площади 20 кв. м. Уничтожения дома не было допущено. Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки на веранде, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар
 
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