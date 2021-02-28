В Бурятии едва не сгорел дом

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар случился вчера



Рано утром 27 февраля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горели веранда и крыша, пламя распространялось на основные конструкции дома.



К ликвидации пожара также были привлечены добровольные пожарные ДПК МО СП «Сосново-Озерское». Открытое горение было ликвидировано спустя 25 минут.



В результате пожара сгорела веранда, огнём повреждены наружная стена и крыша дома на площади 20 кв. м. Уничтожения дома не было допущено. Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки на веранде, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

