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Пропавший в Бурятии подросток сам пришёл в полицию

Пропавший в Бурятии подросток сам пришёл в полицию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пропавший подросток, как выяснилось, перехотел учиться в колледже

В Бурятии найден живым и здоровым пропавший 17-летний подросток. Как сообщал «Байкал-Daily», о поиске юноши МВД по Бурятии сообщило накануне. Подросток ушёл днём 13 января из общежития в Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова в селе Кижинга, после чего пропал.

В пресс-службе МВД России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что подросток самостоятельно пришёл в отдел полиции №2 после того, как увидел ориентировку о розыске.

Выяснилось, что молодой человек перехотел учиться в колледже и приехал к родственнице в Улан-Удэ.

Подросток является сиротой, до поступления в колледж воспитывался в социальном учреждении.

- С молодым человеком всё хорошо. Сейчас с ним работают сотрудники ПДН. После этого он будет передан законному представителю, то есть директору социального учреждения, - добавили в министерстве внутренних дел.
пропавшие без вести
 
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