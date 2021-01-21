Адвокат предложил осуждённому за взятку договориться об изменении решения
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Палаты адвокатов Забайкальского края. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По версии следствия, в 2020 году адвокат участвовал в уголовном деле в качестве защитника, тогда он обманул подзащитного. Он похитил у него миллион рублей, пришли к выводу следователи.
- Адвокат предложил своему подзащитному, которому назначили заключение под стражу, за крупную взятку договориться сотрудникам полиции и суда об изменении меры пресечения на более мягкую. В действительности адвокат обманул подзащитного и ни с кем не разговаривал. Получив деньги от родственников своего подзащитного, он потратил их на собственные нужды, - сообщили в следственном управлении.
После возбуждения уголовного дела адвокат был лишён своего статуса. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
В Забайкалье адвокат обманул своего подзащитного
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Убийца не стерпел матерного оскорбления в свой адрес
Адвокат предложил осуждённому за взятку договориться об изменении решения
Вынесен приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику
Молодой человек общался с несколькими «представителями банка»
Учительница хотела заработать на инвестициях
Пострадавших нет
Газовый баллон не успели вовремя вынести на пожаре
Пропавший подросток ушёл из общежития колледжа
Карту потеряла 72-летняя пенсионерка
Инцидент произошёл, пока владелица автомобиля была в магазине
ДТП произошло в Баргузинском районе
От легковушки осталась только груда металла
Инцидент произошёл накануне
Также позже преступник отобрал у пенсионерки колбасу
Происшествия, 20.01.2021
Самым аварийным днём стал вторник