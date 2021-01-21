В Забайкалье адвокат обманул своего подзащитного

Адвокат предложил осуждённому за взятку договориться об изменении решения



Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Палаты адвокатов Забайкальского края. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По версии следствия, в 2020 году адвокат участвовал в уголовном деле в качестве защитника, тогда он обманул подзащитного. Он похитил у него миллион рублей, пришли к выводу следователи.



- Адвокат предложил своему подзащитному, которому назначили заключение под стражу, за крупную взятку договориться сотрудникам полиции и суда об изменении меры пресечения на более мягкую. В действительности адвокат обманул подзащитного и ни с кем не разговаривал. Получив деньги от родственников своего подзащитного, он потратил их на собственные нужды, - сообщили в следственном управлении.



После возбуждения уголовного дела адвокат был лишён своего статуса. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал.



Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

