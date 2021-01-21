 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 января

20 января

Популярное

В Забайкалье адвокат обманул своего подзащитного

В Забайкалье адвокат обманул своего подзащитного
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Адвокат предложил осуждённому за взятку договориться об изменении решения

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Палаты адвокатов Забайкальского края. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По версии следствия, в 2020 году адвокат участвовал в уголовном деле в качестве защитника, тогда он обманул подзащитного. Он похитил у него миллион рублей, пришли к выводу следователи.

- Адвокат предложил своему подзащитному, которому назначили заключение под стражу, за крупную взятку договориться сотрудникам полиции и суда об изменении меры пресечения на более мягкую. В действительности адвокат обманул подзащитного и ни с кем не разговаривал. Получив деньги от родственников своего подзащитного, он потратил их на собственные нужды, - сообщили в следственном управлении.

После возбуждения уголовного дела адвокат был лишён своего статуса. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
адвокаты мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подозреваемый в убийстве прятался в сугробе
В Бурятии подозреваемый в убийстве прятался в сугробе
Происшествия, 21.01.2021
Убийца не стерпел матерного оскорбления в свой адрес
В Забайкалье адвокат обманул своего подзащитного
В Забайкалье адвокат обманул своего подзащитного
Происшествия, 21.01.2021
Адвокат предложил осуждённому за взятку договориться об изменении решения
Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24,5 годам строгого режима
Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24,5 годам строгого режима
Происшествия, 21.01.2021
Вынесен приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику
Житель Иркутской области взял 200 тысяч в кредит для мошенников
Житель Иркутской области взял 200 тысяч в кредит для мошенников
Происшествия, 21.01.2021
Молодой человек общался с несколькими «представителями банка»
Учитель музыки из Иркутска перевела мошенникам 271 тысячу
Учитель музыки из Иркутска перевела мошенникам 271 тысячу
Происшествия, 21.01.2021
Учительница хотела заработать на инвестициях
В Бурятии на пожаре была угроза взрыва
В Бурятии на пожаре была угроза взрыва
Происшествия, 21.01.2021
Газовый баллон не успели вовремя вынести на пожаре
В Бурятии ищут пропавшего неделю назад подростка
В Бурятии ищут пропавшего неделю назад подростка
Происшествия, 21.01.2021
Пропавший подросток ушёл из общежития колледжа
Улан-удэнцу не понравилось, как припаркована машина, и он разбил её
Улан-удэнцу не понравилось, как припаркована машина, и он разбил её
Происшествия, 21.01.2021
Инцидент произошёл, пока владелица автомобиля была в магазине
В Улан-Удэ в страшном ДТП пострадал 19-летний водитель
В Улан-Удэ в страшном ДТП пострадал 19-летний водитель
Происшествия, 21.01.2021
От легковушки осталась только груда металла
Ревнивый житель Бурятии истыкал соперника туристическим ножом
Ревнивый житель Бурятии истыкал соперника туристическим ножом
Происшествия, 21.01.2021
Также позже преступник отобрал у пенсионерки колбасу
За год в Улан-Удэ сбили 137 пешеходов
За год в Улан-Удэ сбили 137 пешеходов
Происшествия, 20.01.2021
Самым аварийным днём стал вторник

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^