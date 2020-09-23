Пожарные вынесли её уже в бессознательном состоянии
Во вторник загорелся жилой дом в посёлке Тельма Усольского района Иркутской области. На момент прибытия пожарных деревянное здание было полностью охвачено огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
По словам очевидцев, в доме находилась женщина. Пожарные нашли пострадавшую в бессознательном состоянии возле окна в спальной комнате. Она была передана врачам скорой помощи. Медики через некоторое время констатировали смерть женщины.
Площадь, пройденная огнём, составила 48 квадратных метров.
В Иркутской области на пожаре погибла женщина
Происшествия, Фото:
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