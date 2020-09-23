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В Иркутской области на пожаре погибла женщина

В Иркутской области на пожаре погибла женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожарные вынесли её уже в бессознательном состоянии

Во вторник загорелся жилой дом в посёлке Тельма Усольского района Иркутской области. На момент прибытия пожарных деревянное здание было полностью охвачено огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По словам очевидцев, в доме находилась женщина. Пожарные нашли пострадавшую в бессознательном состоянии возле окна в спальной комнате. Она была передана врачам скорой помощи. Медики через некоторое время констатировали смерть женщины.

Площадь, пройденная огнём, составила 48 квадратных метров.


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