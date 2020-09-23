В Иркутской области задержан один из двух сбежавших из-под конвоя

- Розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения Татьяны Никитиной продолжаются. Не исключено, что женщина может находиться на территории Ангарского городского округа, в том числе на территории дачных кооперативов и лесном массиве, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





