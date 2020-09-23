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В Иркутской области задержан один из двух сбежавших из-под конвоя

В Иркутской области задержан один из двух сбежавших из-под конвоя
Происшествия, 
Его сообщницу всё ещё ищут

В Иркутской области задержан мужчина, который 7 сентября вместе с сообщницей сбежал из-под конвоя. Он был обнаружен в пригороде Ангарска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Беглеца задержал пенсионер МВД. Именно его участок случайно выбрала парочка, чтобы прятаться.

- 22 сентября в одном из садовых товариществ в пригороде Ангарска пенсионер МВД России, бывший участковый уполномоченный, приехав с сыном на дачный участок, обнаружил разыскиваемых лиц в своем доме. Злоумышленники оказали сопротивление. Мужчины смогли обезвредить преступника, вооружённого ножом и газовым балончиком, и удерживали его до приезда полиции. Женщине удалось скрыться. В настоящее время продолжаются мероприятия по её розыску, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 сентября мужчина и женщина сбежали во время конвоирования их в исправительные учреждения. Они должны были отправиться за решётку, но сумели обмануть сопровождавших их сотрудников и сбежать. Оба были объявлены в федеральный розыск.

Поисковые группы обследовали десятки населённых пунктов и садовых участков Иркутской области. Значительная часть леса патрулировалась с воздуха авиацией. Активную помощь полицейским оказывали сотрудники Росгвардии и ФСИН.

От граждан поступило свыше 60 звонков о предполагаемом местонахождении фигурантов. Все поступившие сигналы были тщательно проверены.

Розыск сумевшей второй раз сбежать женщины продолжаются.

- Розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения Татьяны Никитиной продолжаются. Не исключено, что женщина может находиться на территории Ангарского городского округа, в том числе на территории дачных кооперативов и лесном массиве, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



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