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В Улан-Удэ поймали автобусного карманника

В Улан-Удэ поймали автобусного карманника
Происшествия, 
Мужчина воровал из сумок пассажирок

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже сотовых телефонов из сумок, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

видео - МВД по Бурятии

3 августа в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о краже дорогого сотового телефона обратилась 18-летняя девушка. Она обнаружила пропажу гаджета в маршрутном такси. Девушка не заметила, как телефон исчез из сумки.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали подозреваемого. Ему 36 лет, не работает, ранее неоднократно судим за карманные кражи.

Телефон он продал за бесценок, а деньги потратил.

Кроме того, выяснилось, что подозреваемый также украл сотовый телефон у 39-летней улан-удэнки на остановке общественного транспорта 1 сентября.

- Мужчина при посадке в автобус вплотную подошёл к женщине и из сумки украл сотовый телефон, стоимостью 17 тысяч рублей. Полицейские изъяли украденный гаджет, - сообщили в полиции.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».



кража
 
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