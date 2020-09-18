В Улан-Удэ поймали автобусного карманника

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже сотовых телефонов из сумок, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







<br />

видео - МВД по Бурятии





3 августа в полицию Советского района Улан-Удэ с заявлением о краже дорогого сотового телефона обратилась 18-летняя девушка. Она обнаружила пропажу гаджета в маршрутном такси. Девушка не заметила, как телефон исчез из сумки.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали подозреваемого. Ему 36 лет, не работает, ранее неоднократно судим за карманные кражи.Телефон он продал за бесценок, а деньги потратил.Кроме того, выяснилось, что подозреваемый также украл сотовый телефон у 39-летней улан-удэнки на остановке общественного транспорта 1 сентября.- Мужчина при посадке в автобус вплотную подошёл к женщине и из сумки украл сотовый телефон, стоимостью 17 тысяч рублей. Полицейские изъяли украденный гаджет, - сообщили в полиции.Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».