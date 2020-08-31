В Бурятии пожилая женщина едва не умерла из-за затопления квартиры

«Дождь шёл в доме». В ходе капитального ремонта крыши квартиры жильцов заливало



Квартиры дома № 44 по улице Ленина в городе Бабушкин Кабанского района затопило в ходе капитального ремонта крыши. Люди подробно рассказывают, как и когда всё произошло.



Подрядная организация ООО «СТК «Гарантстрой» зашла на объект в начале июля. И жильцы сразу перед началом ремонта высказали работникам свои опасения по поводу грядущих дождей в городе.



- Мы возле моря живем, у нас свой микроклимат, мы знаем, когда у нас будет дождь, хотя Бурятский Гидрометцентр совсем по-другому говорит, мы знаем, когда будет сухо. И 7 числа ребятам всем домом говорим, у нас будет дождь, они - хи-хи да ха-ха, «мы позвоним, мы узнаем». В два часа пошёл дождь, а крышу уже на тот момент разобрали. Мы говорим - вы чем-нибудь её укройте, привезли потом. У меня есть фотография, где полдома накрыто, полдома - нет. Протекло сразу же в кухне. В доме стало душно, спали с открытыми окнами. Ладно, вроде чем-то там закрыли, вроде бы перестало, - вспоминает Екатерина Воронина.



По словам женщины, она предупредила ещё раз работников о том, что ожидаются осадки, уже 15 числа.



- 15 числа я сказала – «Ребята, будет дождь, закройте мой угол». Не пошёл дождь. А в 2.03 я проснулась от того, что у меня в квартире возле уха капает. Я рванула в зал, свет не стала включать, потому что я и так видела - телефон включила, что у меня льёт отовсюду. Зажгла свечку, потому что я боялась свет включать, потому что льёт. Достала всё, что у меня было, и ставила на слух, куда надо. Я вылила с 2 до 7 часов шесть ванн воды. Потом родственники подъехали и привезли ещё тары. Ладно, начали звонить подрядчику. Приехал, и мы составляли промежуточные акты, - продолжает жительница.



Затопление квартиры обернулось катастрофой не только для стен, потолка и пола, но и пластиковых окон. Свой вердикт сказал специалист, который ранее ставил окна для семьи.



«Сейчас стены мокрые, они же набухают, окно повело. Я пригласила сразу человека, который делал эти окна, он сказал - у тебя будет ещё страшнее, сейчас бревна растащило, потом они будут сохнуть, и с окном произойдет всё, что хочешь. В общем, проблема не на один год», - горько отмечает Екатерина Воронина.



Другой жительнице дома 84-летней Матрёне Прокопьевне, которая проживает одна в квартире, после потопа вовсе стало плохо.



- Три раза топило нас. Они только вскрыли крышу, начались дожди, и они вот этим вот синим закинули, а он рваный весь, и всё равно всё пробило. Потом полезла у нас плесень, полез оранжевый этот грибочек. Потом второй раз протопило, затем привезли баннеры. Ну, а что баннеры? Они тоже не спасают. И на третий раз у нас дождь шёл в квартире. У меня мама в полпервого ночи собирала эту воду, потом приехали мы, помогали ей всё это вытаскивать. Уже в окошки выливали эту воду. Для мамы это был большой шок, она – гипотоник/гипертоник сейчас непонятно: возраст, и у неё давление то падает, то поднимается. Скорую вызывали. Она у меня раза два чуть не умерла – из-за этого всего, - говорит Валентина Щёкина, дочь Матрёны Прокопьевны.



Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Бурятии Алексей Иванов признал, что подрядчик не предпринял все необходимые меры по предотвращению затопления. В результате чего образовался ряд протечек в квартирах жильцов.



- Имуществу собственников нанесён серьёзный ущерб. Подрядчик в соответствии с условиями заключённого договора обязан возместить ущерб третьим лицам, то есть собственникам, причинённый в ходе капитального ремонта. Подрядчик не уклоняется от своих обязательств, написал гарантийное письмо в фонд, что до конца сентября весь ущерб собственникам будет восстановлен. Восстанавливать ущерб планируется в натуре, то есть своими силами подрядчик будет осуществлять ремонт. После чего будет взыскивать свои затраты со страховой компании, потому что страхование – это тоже одно из обязательных условий договора. Страхование строительных рисков, - разъяснил он.



Как отметил Алексей Иванов, подрядчик проведёт в квартирах отделочные работы. «Вот, в 8 квартире собственники сами купят проводку, в итоге им будут менять электропроводку и проведут все виды отделочных работ – потолки, стены, полы», - добавил он.



В целом, фондом в 2020 году запланирован ремонт 188 крыш по всей Бурятии.



- Большая часть – я бы сказал, ¾ крыш, уже отремонтировано в период межсезонья, то есть с зимы по май, но, к сожалению, того количества подрядчиков, которые в настоящий момент есть в реестре, просто не хватает, чтобы все крыши сделать именно в период межсезонья. Поэтому так или иначе крыши попадают на летний период времени, их достаточно небольшой процент. Но мы со стороны фонда предпринимаем все возможные меры, чтобы исключить такой общественный резонанс, потому что, во-первых, я уже говорил о том, что для себя поставил задачу – улучшить условия проживания собственников, но на примере этого дома, я вижу, что, ну, с этой задачей справиться в полной мере не удалось, - рассказал Алексей Иванов.



Он принёс извинения перед жильцами, чьи квартиры серьёзно пострадали в ходе затопления. Также заместитель генерального директора фонда заявил, что не снимает с себя вины за происшествие.



- Мне на самом деле стыдно. Я ни в коей мере с себя вины не снимаю, потому что заказчиком является Фонд капитального ремонта. Ещё раз хотел бы принести извинения всем жильцам этого дома и не только этого дома, чьи квартиры пострадали в ходе капитального ремонта. С каждым годом количество подрядчиков увеличивается, и я полагаю, что в ближайшее время - следующем году - придём к тому, что в летний период времени крыши делаться не будут, - заключил он.



Своим мнением поделился и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко.



- К сожалению, эта ситуация - не редкость, такое случается регулярно. Почему-то подрядчики не понимают, что им выгоднее и дешевле просто своевременно принять меры. Грубо говоря, пусть смотрят прогноз погоды. Тем более, в случае с Ленина, 44 у них была возможность подготовиться. Сначала был небольшой дождь, когда они постелили укрывной материал, потом уже прошёл сильный ливень с ветром, когда у них укрывной материал снесло, и затопило квартиры. В настоящее время жители обоснованно недовольны качеством проведённого капитального ремонта – после него стало только хуже, - говорит он.



По словам Максима Киреенко, результат работы, может быть, и удовлетворительный, но «сам процесс проведения работ оставляет желать лучшего».



- Главное для меня, чтобы Фонд капитального ремонта сделал выводы из этих ситуаций, потому что не первый раз, не первый год дома с открытыми крышами топит. И мы каждый раз говорим им обязывать подрядчиков иметь про запас укрывной материал, пусть он лежит у них на объекте, пусть они его не используют, но чтобы он у них был. И при необходимости они могли быстро накрыть и закрепить его – может быть, не просто положить, кирпичиками придавить, а непосредственно прикрутить к зданию с помощью проставок. Это не так сложно, - считает представитель ОНФ.



Активисты будут контролировать ситуацию с ремонтом в квартирах пострадавших жильцов в Бабушкине. Сейчас подрядная организация проводит отделочные работы в седьмой квартире. Пока отзывы хорошие.



- Вчера зашла подрядная организация, то есть штукатур с племянником своим от организации. Она добросовестно делает – хорошо и быстро. Вот тут претензий нет, конечно. И убирают они за собой, - сообщила Валентина Щёкина.





