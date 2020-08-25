В Бурятии «чёрные» лесорубы разбежались, бросив грузовик с древесиной

Лесники собирались незаметно подкрасться и окружить нарушителей
В Заиграевском районе Бурятии накануне ночью при патрулировании лесники услышали звуки бензопилы.
Сотрудники лесничества решили незаметно подкрасться и окружить лесорубов – они выключили свет фар и заглушили машину. В это же время звук бензопилы прекратился. Лесники начали подходить к месту рубки и услышали, как нарушители стали убегать с места преступления. Поймать нарушителей в полной темноте не удалось.
Вернувшись на место рубки, лесники обнаружили брошенный грузовик «ГАЗ» с незаконно заготовленной древесиной. Выяснилось, что нарушители незаконно срубили более 30 сосны общим объёмом около 5 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил почти 50 тысяч рублей.
Все материалы и вещественные доказательства переданы в ОМВД по Заиграевскому району. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники собирались незаметно подкрасться и окружить нарушителей
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