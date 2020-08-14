Попавшая в опору молния обесточила дома горожан
Накануне, 13 августа, из-за попадания молнии в электроопору в Улан-Удэ произошло аварийное отключение света.
Под отключение попали потребители частного сектора Советского района Улан-Удэ с улиц Лиговская, Ледовая, КНС-2, КНС-3.
В 18:04 всех потребителей запитали. Время отключения составило 5,5 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-удэнцы пять часов сидели без света из-за молнии
Происшествия, Фото:
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