Больного коронавирусом в Бурятии отправили лечиться принудительно

Подобный иск в Северобайкальске рассмотрели впервые



27 июля Северобайкальский городской суд рассмотрел административное исковое заявление республиканского управления Роспотребнадзора о принудительной госпитализации больного коронавирусом.



- Такой иск рассматривался нашим судом впервые, - отметили в пресс-службе суда.



У мужчины лабораторно подтвердилось наличие коронавируса. При этом он отказался от госпитализации для прохождения лечения.



Решением суда больного принудительно госпитализировали в больницу города Северобайкальск для прохождения лечения. Поскольку вирусное заболевание опасно, решение суда немедленно принято к исполнению.





