Подобный иск в Северобайкальске рассмотрели впервые
27 июля Северобайкальский городской суд рассмотрел административное исковое заявление республиканского управления Роспотребнадзора о принудительной госпитализации больного коронавирусом.
- Такой иск рассматривался нашим судом впервые, - отметили в пресс-службе суда.
У мужчины лабораторно подтвердилось наличие коронавируса. При этом он отказался от госпитализации для прохождения лечения.
Решением суда больного принудительно госпитализировали в больницу города Северобайкальск для прохождения лечения. Поскольку вирусное заболевание опасно, решение суда немедленно принято к исполнению.
Больного коронавирусом в Бурятии отправили лечиться принудительно
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подобный иск в Северобайкальске рассмотрели впервые
Молния ударила сразу в двух мужчин
Мужчина сбежал на следующий день изоляции
ДТП произошло при выезде с парковки
Накануне заболевших COVID-19 оказалось больше, чем выздоровевших
ДТП произошло в Тарбагатайском районе
В аварии пострадал 15-летний подросток на мопеде
Всего в поисковых работах принимают участие 64 человека
В Кабанском районе сгорела баня
Убийца связал свою жертву
Престарелая свекровь пострадала от рук невестки
В суде доказали девять эпизодов
Полиция перекрыла канал поставки контрафактного алкоголя в магазины. ВИДЕО
Это выяснилось после того, как собака укусила ребёнка
Ущерб составил 10 тысяч рублей