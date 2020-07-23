Рецидивиста отправили на пять лет в колонию
Ранее судимого жителя села Багдарин Баунтовского района Бурятии суд признал виновным в грабеже, трёх кражах с причинением значительного ущерба и двух кражах с незаконным проникновением в жилище.
С января по апрель мужчина, каждый раз в состоянии алкогольного опьянения, совершил шесть краж. Он стащил бытовую технику, драгоценности, сотовые телефоны. Потерпевшим причинён материальный ущерб на сумму 91 тысяча рублей.
Все преступления подсудимый совершал после длительного злоупотребления спиртными напитками. Деньги от украденного он тратил снова на выпивку.
- Состояние опьянения суд признал отягчающим обстоятельством при назначении виновному наказания. По совокупности преступлений ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии алкоголик воровал ради выпивки
Происшествия, Фото:
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