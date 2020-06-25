Об этом сообщили в прокуратуре
Во время действия режима самоизоляции в Бурятии произошёл рост числа мошенничеств на 17,9 % (с 604 до 712) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось количество мошенничеств с использованием информационно-коммуникационных технологий на 37,7 %. Об этом сообщили на заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов республики.
В том числе мошенникам продавали товары, якобы способные диагностировать либо лечить коронавирусную инфекцию.
- Прокурором республики правоохранительные органы нацелены на выявление и пресечение преступлений при расходовании бюджетных средств, выделенных на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе предназначенных для выплат медицинскому персоналу, семьям с детьми, закупок лекарственных средств и оборудования, - уточнили в прокуратуре Бурятии.
По итогам обсуждения принято постановление, в котором определён комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы правоохранительных органов по противодействию преступности в условиях распространения коронавируса.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 2775 случаев заражения COVID-19 (+44 за сутки).
В Бурятии во время самоизоляции выросло число мошенничеств
Происшествия, Фото:
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