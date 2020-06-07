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В Бурятии вор перекрасил украденный велосипед

В Бурятии вор перекрасил украденный велосипед
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор приехал из соседнего региона на заработки 

5 июня в полицию Тарбагатайского района Бурятии обратился 56-летний житель села Нижний Саянтуй. Он рассказал правоохранителям, что две недели назад неизвестный украл велосипеда из ограды дома и зарядное устройство для телефона из сарая. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Мужчина не смог самостоятельно найти злоумышленника, и обратился в полицию, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска в тот же день задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель Забайкальского края, который приехал в село на сезонные заработки.

На велосипеде мужчина решил ездить сам. Для этого он его перекрасил. Однако хозяин велосипеда опознал своё имущество.

Велосипед и зарядное устройство изъяты и возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже.

кража велосипеды
 
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