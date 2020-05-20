В Бурятии «чёрных копателей» нефрита освободили от наказания

Сроки давности по уголовному делу истекли
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции с дислокацией в Кемерово оставил без изменения приговор в отношении четверых жителей Улан-Удэ, нелегально добывавших нефрит.
Общество с ограниченной ответственностью в 2001 году получило лицензию на право поиска, разведки и добычи нефрита на участке недр Харгантинского месторождения в Закаменском районе. С сентября 2014 года решениями федерального агентства по недропользованию действие лицензии было приостановлено, а затем прекращено. Однако директор общества и трое его рабочих до мая 2017 года продолжали добывать нефрит на участке. Государству причинён ущерб крупном размере в сумме 11,9 млн рублей.
Суд назначил виновным наказание в виде штрафов. Осуждённые освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.
Судом апелляционной и кассационной инстанций приговор оставлен без изменения.
Незаконно добытый нефрит изъят и обращен в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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