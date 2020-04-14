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Трое жителей Иркутской области погибли на пожарах

Трое жителей Иркутской области погибли на пожарах
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На самоизоляции люди злоупотребляют алкоголем и погибают

43 пожара произошло в Иркутской области за сутки, погибли три человека. В 15 случаях причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.

Так, прошлой ночью в садоводстве «Спутник» Зиминского района произошёл пожар в дачном доме, при тушении которого был обнаружен погибший 47-летний мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Опрос родственников и очевидцев даёт также возможность рассматривать ещё одну версию пожара – неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения самим погибшим.

Накануне, 13 апреля, в Иркутской области были зарегистрированы ещё два трагических случая. Основной версией причины пожара в посёлке Ишидей Тулунского района, где погибла 59-летняя женщина, также является неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Причиной пожара в селе Шараты Нукутского района, произошедшего накануне утром, на котором погибла женщина 68 лет, мог стать неисправный электронагревательный прибор. Точные причины этих возгораний предстоит установить дознавателям.

Всего с начала года на пожарах погибли уже 73 человека.

- Государственные инспекторы по пожарному надзору обращают внимание на необходимость проявлять особую бдительность во время режима самоизоляции! Не злоупотребляйте спиртными напитками – большинство людей гибнет на пожарах, находясь в состоянии алкогольного опьянения, когда не могут здраво оценить ситуацию и предпринять действия для самоспасения! – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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