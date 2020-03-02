Беглеца из Бурятии поймали в Петушках

При виде росгвардейцев мужчина предпринял неудачную попытку бегства



На централизованный пульт вневедомственной охраны в городе Петушки Владимирской области поступил сигнал «тревога» из сетевого магазина. На место выехал наряд группы задержания. Как выяснилось, неизвестный мужчина украл товар, но был задержан директором магазина и охранником.



При виде сотрудников Росгвардии мужчина предпринял попытку бегства, которая оказалась неудачной.



При себе документов у задержанного не оказалось. Для дальнейшего выяснения личности он был доставлен в дежурную часть районного отела полиции.



Задержанным оказался 51-летний гражданин без определённого места жительства, уроженец Бурятии. Он находился в федеральном розыске, за нарушение условий исполнения меры пресечения.



По данному факту проводится проверка, сообщили в Росгвардии Владимирской области.

