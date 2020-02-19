Девушка воспользовалась отсутствием хозяев
В полицию по Могойтуйскому району Забайкальского края обратилась жительница села Цаган-Ола. Она заявила о краже золотой цепочки, четырёх пар серёжек и кулона с красным камнем, на общую сумму 80 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже может быть причастна 33-летняя домработница. Она была задержана и во всём призналась.
Зная, где лежат украшения, в отсутствие хозяев женщина украла золотые украшения и скрылась. Украденное она пыталась продать, но ей это не удалось. Стражи порядки изъяли всё украденное и вернули заявительнице.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее женщина уже неоднократно была судима за имущественные преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье домработница украла золото
Происшествия, Фото:
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