В Забайкалье домработница украла золото

Девушка воспользовалась отсутствием хозяев



В полицию по Могойтуйскому району Забайкальского края обратилась жительница села Цаган-Ола. Она заявила о краже золотой цепочки, четырёх пар серёжек и кулона с красным камнем, на общую сумму 80 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже может быть причастна 33-летняя домработница. Она была задержана и во всём призналась.



Зная, где лежат украшения, в отсутствие хозяев женщина украла золотые украшения и скрылась. Украденное она пыталась продать, но ей это не удалось. Стражи порядки изъяли всё украденное и вернули заявительнице.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее женщина уже неоднократно была судима за имущественные преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

