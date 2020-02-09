Вор вытащил телефон
В полицию Улан-Удэ обратилась местная жительница с заявлением о краже сотового телефона. Девушка рассказала, что устройство было похищено из кармана куртки в маршрутном автобусе. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Был задержан 32-летний ранее судимый за имущественные преступления горожанин. Телефон он успел сбыть.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ раскрыли карманную кражу в маршрутке
Происшествия, Фото:
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