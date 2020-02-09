В Улан-Удэ раскрыли карманную кражу в маршрутке

Вор вытащил телефон



В полицию Улан-Удэ обратилась местная жительница с заявлением о краже сотового телефона. Девушка рассказала, что устройство было похищено из кармана куртки в маршрутном автобусе. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Был задержан 32-летний ранее судимый за имущественные преступления горожанин. Телефон он успел сбыть.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





