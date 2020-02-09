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В Улан-Удэ раскрыли карманную кражу в маршрутке

В Улан-Удэ раскрыли карманную кражу в маршрутке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор вытащил телефон

В полицию Улан-Удэ обратилась местная жительница с заявлением о краже сотового телефона. Девушка рассказала, что устройство было похищено из кармана куртки в маршрутном автобусе. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Был задержан 32-летний ранее судимый за имущественные преступления горожанин. Телефон он успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
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