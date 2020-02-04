В Бурятии угонщик стал виновником ДТП с пострадавшим

С мужчины, совершившего ДТП на угнанном авто, взыскали моральный ущерб



Судебные приставы взыскали с 21-летнего жителя села Шигаево Кабанского района компенсацию морального вреда за ДТП на угнанном автомобиле.



Молодой человек, не имея водительского удостоверения, угнал у своего брата машину, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В районе 302 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» молодой человек выехал на полосу встречного движения и врезался на угнанной машине в движущуюся навстречу машину.



В результате аварии водитель из встречного автомобиля получил телесные повреждения. С различными травмами и переломами он был доставлен в районную больницу.



После ДТП в отношении угонщика возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Но в связи с примирением сторон дело было закрыто.



Несмотря на то, что с момента ДТП прошло много времени, пострадавший мужчина решил обратиться в суд за взысканием с виновника аварии компенсации морального вреда. Суд, изучив материалы дела, постановил взыскать с ответчика в счёт возмещения морального вреда 35 тысяч рублей.



- В Кабанском районном отделе судебные приставы возбудили исполнительное производство, в рамках которого судебные приставы обратили взыскание на расчетные счета должника. На сегодняшний день списанные денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.





