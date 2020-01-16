Сельчанина арестовали на трое суток
13 января 2020 года суд признал виновным жителя Кяхтинского района Бурятии в административном нарушении. Мужчина совершил мелкое хищение – стащил 44 кг угля. Ущерб, причинённый угольной компании, был незначительный – на сумму 67 рублей 53 копейки.
- В судебном заседании гражданин вину полностью признал, раскаялся. Имелось отягчающее административную ответственность обстоятельство, поскольку ранее, в декабре 2019 года, гражданин был привлечён к административной ответственности за аналогичное административное правонарушение к 20 часам обязательных работ, и до настоящего времени оно не отбыто, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
Суд назначил ему наказание в виде трёх суток административного ареста.
Постановление не вступило в законную силу.
Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Происшествия, Фото:
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