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Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей

Жителя Бурятии наказали за кражу угля на 67 рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сельчанина арестовали на трое суток

13 января 2020 года суд признал виновным жителя Кяхтинского района Бурятии в административном нарушении. Мужчина совершил мелкое хищение – стащил 44 кг угля. Ущерб, причинённый угольной компании, был незначительный – на сумму 67 рублей 53 копейки.

- В судебном заседании гражданин вину полностью признал, раскаялся. Имелось отягчающее административную ответственность обстоятельство, поскольку ранее, в декабре 2019 года, гражданин был привлечён к административной ответственности за аналогичное административное правонарушение к 20 часам обязательных работ, и до настоящего времени оно не отбыто, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

Суд назначил ему наказание в виде трёх суток административного ареста.

Постановление не вступило в законную силу.
кража
 
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